Kanye West muss sich vor Gericht verantworten, weil er angeblich Mitarbeiter und Schüler der Donda Academy mit bigotten und antisemitischen Äußerungen konfrontiert hat. Bei einer Anhörung vor dem Gericht in Los Angeles ordnete Richter Thomas Long an, dass West (der sich jetzt Ye nennt) bis zum 30. April eine Geldstrafe in Höhe von 2.560 Dollar zu zahlen und Fragen unter Eid in dem Verfahren zu beantworten hat. Richter Long warnte, dass das Gericht schwere Sanktionen verhängen könne, wenn West der Aufforderung nicht nachkomme, einschließlich der Streichung seiner früheren Antwort und der Entscheidung zu Gunsten des Klägers Trevor Phillips. In der Klage behauptet Phillips, dass Ye zwischen 2022 und 2023 während der Yeezy und Donda Academy regelmäßig antisemitische und homophobe Äußerungen machte. Phillips behauptet, West habe Gewalt angedroht, unverschämte Bemerkungen über Studenten gemacht und sogar Hitler als Erfinder bezeichnet. Phillips' Anwalt Justin Shegerian, der mehrere ehemalige Mitarbeiter vertritt, die Ye und seine Unternehmen in den letzten drei Jahren verklagt haben, hat geschworen, den Rapper zur Verantwortung zu ziehen. Shegerian kritisierte West dafür, dass er den juristischen Prozess nicht ernst nimmt und zweifelte Yes jüngste Behauptung auf X an, er sei „kein Nazi“. „Die ganze Woche davor hat er gesagt, er sei ein Nazi. Ich denke, es ist für die Öffentlichkeit und für uns ziemlich klar, ebenso wie die Beweise in den Fällen, die wir eingereicht haben, dass er fest an die antisemitischen Verleumdungen glaubt, die er äußert, sei es gegenüber seinen Angestellten oder gegenüber der Öffentlichkeit auf 'X'“, behauptet Shegerian. Er zitierte Ye's Geschichte antisemitischer und frauenfeindlicher Äußerungen als Beweis für seine Überzeugungen und wies darauf hin, dass er während eines kürzlichen Zusammenbruchs Hakenkreuz-T-Shirts verkaufte und mehrere pornografische Videos veröffentlichte. Außerdem verteidigte er Sean „Diddy“ Combs, indem er umstritten behauptete, dass Missbrauch ein Ausdruck von Liebe sei. Diese Aktionen führten dazu, dass seine Talentagentur ihn als Kunden fallen ließ. Einer von Yes früheren Anwälten kündigte wegen schlechter Kommunikation, so dass er monatelang nicht vertreten war, während drei seiner Firmen in einem anderen Verfahren wegen Nichterscheinens vor Gericht in Verzug gerieten. Ye's Anwalt hat sich zu diesen Vorgängen nicht geäußert.