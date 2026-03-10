Kanye West wird nach seinen antisemitischen Äußerungen in der Vergangenheit ein Konzert im SoFi Stadium in Los Angeles geben – sein bisher größter Auftritt in den USA seit Jahren. Das Konzert am 3. April, das als sein „einziger Auftritt in Los Angeles“ angekündigt wurde, wurde vom Veranstaltungsort bestätigt. Seitdem er 2022 antisemitische Äußerungen verbreitete, darunter Stereotype über Juden und Lobpreisungen Adolf Hitlers, hat West nur wenige Live-Auftritte gegeben. Die Künstleragentur CAA trennte sich 2022 von West, nachdem er auf Twitter zu einem „Todeskonvoi 3 an Juden“ aufgerufen hatte. Auch Veranstalter sahen sich mit Bedenken hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit konfrontiert. 2022 sagte West seine Headliner-Auftritte beim Rolling Loud Miami und Coachella Festival nur wenige Wochen vor den jeweiligen Terminen ab. Trotz der heftigen Kritik gab er 2024 und 2025 Konzerte und Listening-Events in China und Korea und spielte im Januar 2026 zwei Konzerte in Mexiko. West scheint ein Comeback zu versuchen. Kürzlich schaltete er eine ganzseitige Anzeige im Wall Street Journal, um sich für seine Äußerungen zu entschuldigen und schrieb: „Ich liebe jüdische Menschen.“ Sein nächstes Album „Bully“ erscheint voraussichtlich am 27. März. Das Independent-Label Gamma arbeitet für die Veröffentlichung mit ihm Zusammen.