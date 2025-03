Kanye West hat einen neuen Song mit dem Titel 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' veröffentlicht, in dem seine Tochter North West und der Rapper Sean 'Diddy' Combs mitspielen, gegen den derzeit eine Strafanzeige läuft. West beschrieb den Song als „PUFF DADDY“-Song mit den genannten Künstlern. Das Video, das den Song begleitete, war während seiner gesamten Laufzeit von 4 Minuten und 44 Sekunden ein leerer Bildschirm. Combs, der derzeit wegen Sexhandels und Erpressung vor Gericht steht, ist in dem Song scheinbar bei einem Telefonat zu hören, in dem er West dafür dankt, dass er sich um seine Kinder kümmert. West antwortet: „Auf jeden Fall, ich liebe dich so sehr, Mann. Du hast mich großgezogen.“ North West rappt auch in dem Song und sagt: „Wenn du mich leuchten siehst, dann siehst du das Licht.“ Die 11-Jährige hat bereits mit ihrem Vater zusammengearbeitet und ihr Debütalbum angekündigt. Bevor er den Song veröffentlichte, teilte West Berichten zufolge private Textnachrichten seiner Ex-Frau Kim Kardashian in den sozialen Medien. In dem angeblichen Austausch erhob Kardashian Einwände gegen die Aufnahme von North in den Song und berief sich dabei auf eine Vereinbarung über die Markenrechte an den Namen ihrer Kinder. Sie soll gesagt haben: „Ich habe Papierkram geschickt, damit sie nicht in dem Diddy-Song vorkommt, um sie zu schützen“. West antwortete daraufhin: „ Bringe das in Ordnung oder ich ziehe in den Krieg... Du wirst mich umbringen müssen.“ West war bereits in mehrere Kontroversen in den sozialen Medien verwickelt, darunter eine antisemitische Äußerung, die zur Deaktivierung seines X-Accounts führte.