Kanye West von deutscher Sängerin wegen Urheberrechtsverletzung verklagt Rapper Kanye West wird von der deutschen Singer-Songwriterin Alice Merton verklagt. Sie behauptet, er habe ihren Song gesampelt, nachdem sie sich wegen seiner antisemitischen Äußerungen geweigert hatte, ihn zu lizenzieren. Merton reichte die Klage vor einem kalifornischen Bundesgericht ein und behauptete, West habe ihren Song „Blindside“, der 2022 veröffentlicht wurde, für seinen 2024 veröffentlichten Song „Gun To My Head" gesampelt. In der Klage heißt es, dass Merton „schockiert“ und „gedemütigt“ war, als sie entdeckte, dass einige Publikationen behaupteten, das „Blindside“-Sample sei eine „Zusammenarbeit“ mit West gewesen. "(Merton) ist nicht bereit, ihre persönlichen Überzeugungen zu kompromittieren und wollte in keiner Weise mit Ye in Verbindung gebracht werden; sie hat durch jüdische Familienmitglieder, die die Schrecken des Holocaust überlebt haben, eine enge Verbindung dazu", so BMG Music in einer Erklärung. Wests Team soll eine von BMG verfasste Unterlassungserklärung ignoriert haben, in der eine schriftliche Verpflichtung zur Unterlassung weiterer Urheberrechtsverletzungen nach der Veröffentlichung des Songs gefordert wurde. Der jüngste antisemitische Ausbruch des US-Rappers auf X ist nicht der erste, denn sein Konto wurde bereits zweimal im Oktober und Dezember 2022 gesperrt. Im Jahr 2024 bezeichnete Ozzy Osbourne West als „Antisemiten“ und drohte mit rechtlichen Schritten gegen den Rapper, nachdem dieser eine Live-Aufnahme von Black Sabbaths „War Pigs“ gesampelt hatte.