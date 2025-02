Kanye West wurde von seiner Talentagentur 33&West entlassen, nachdem er mehrere antisemitische Kommentare auf X, früher bekannt als Twitter, abgegeben hatte. Talentagent Daniel McCartney nannte Wests „schädliche und hasserfüllte Äußerungen“ als Grund für die sofortige Kündigung. West teilte eine Reihe kontroverser Kommentare auf X, bevor er den Eigentümer von X, Elon Musk, dafür lobte, dass er ihm erlaubte, „sich Luft zu machen“, und dann sein Konto deaktivierte. West sah sich weiterer Kritik ausgesetzt, nachdem sein 30-sekündiger Yeezy-Super-Bowl-Werbespot die Zuschauer auf seine Website leitete, auf der Hakenkreuz-T-Shirts für 20 Dollar verkauft wurden. Shopify hat seitdem Wests Yeezy-Website wegen Verletzung der Nutzungsbedingungen geschlossen. Der ehemalige Stabschef des Rappers, Eric Cui, ist Berichten zufolge ebenfalls zurückgetreten, weil er Sean 'Diddy' Combs verteidigt hat, der wegen Erpressung und Sexhandel vor Gericht steht. „Ich habe gerne bei YZY gearbeitet, weil ich an deinen Traum geglaubt habe. Ich glaube an die Redefreiheit... also werde ich meine Redefreiheit nutzen, um zu sagen, dass Gewalt und Verbrechen gegen Frauen und Kinder falsch sind“, erklärte Cui. Im Jahr 2022 verlor West seine Markenpartnerschaft mit Adidas wegen antisemitischer Äußerungen, für die er sich im folgenden Jahr entschuldigte. Seitdem hat Ye jedoch erklärt, dass er sich „niemals für seine Äußerungen entschuldigen“ werde.