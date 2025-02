Nach dem umstrittenen Auftritt von Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025 kursieren Gerüchte, dass sie sich scheiden lassen wollen. In Berichten von Daily Mail und TMZ hieß es, das Paar habe sich getrennt und bereite rechtliche Schritte vor, wobei Censori angeblich eine Abfindung von 5 Millionen Dollar erhalten soll. Wests Vertreter, Milo Yiannopoulos, hat die Behauptungen jedoch dementiert und erklärt, dass die beiden noch immer zusammen sind und sich darauf vorbereiten, den Valentinstag zu feiern. Die Spekulationen kamen auf, nachdem Censoris gewagtes Outfit für den roten Teppich - ein durchsichtiges Minikleid - eine Debatte ausgelöst hatte und Wests anschließende Tiraden in den sozialen Medien Bedenken über seine Kontrolle über sie aufkommen ließen. Der Rapper erklärte die „Herrschaft“ über seine Frau und bezeichnete Kritiker als „woke pawns“, was die Kontroverse weiter anheizte. Darüber hinaus machte West auf X aufrührerische Bemerkungen, darunter antisemitische Äußerungen und Lob für Hitler, und löste damit erneute Reaktionen auf seine früheren Kontroversen aus. Trotz der Gerüchte sind bisher keine rechtlichen Dokumente aufgetaucht, die eine Scheidung bestätigen. Während einige glauben, dass Censori unter dem Einfluss von West steht, behaupten andere, dass die Medien die Dynamik der beiden übertreiben. Im Moment ist der Beziehungsstatus der beiden noch unklar, aber wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, ist das Drama um Kanye West noch lange nicht vorbei.