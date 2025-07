Kate Middleton hat bei einem Besuch in einem Krankenhaus-Wohlfühlgarten in Colchester, England, über ihr Leben nach der Krebsbehandlung gesprochen. Die Prinzessin von Wales hat im vergangenen Herbst eine Chemotherapie abgeschlossen und Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass ihr Krebs in Remission ist. „Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf, Stoizismus während der Behandlung“, sagte Middleton, aber sie merkte an, dass die Erholungsphase unerwartet hart ist. „Man steht nicht mehr unbedingt unter der Obhut des klinischen Teams, aber man ist nicht mehr in der Lage, zu Hause normal zu funktionieren, wie man es vielleicht einmal konnte. Und ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, jemanden zu haben, der einem dabei hilft, diese Phase nach der Behandlung durchzustehen und zu begleiten“, so Kate Middleton. Eine „neue Normalität zu finden... braucht Zeit“, sagte sie und bezeichnete die Genesung als „eine Achterbahnfahrt... nicht so glatt, wie man es erwartet.“ Middleton gab ihre Diagnose im März 2024 bekannt, nachdem die Öffentlichkeit zunehmend über ihre Abwesenheit spekuliert hatte. Während ihrer Behandlung trat sie nur in begrenztem Umfang in der Öffentlichkeit auf, hat aber langsam ihre Pflichten wieder aufgenommen und in den letzten Wochen eine Handvoll Auftritte absolviert.