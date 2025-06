Katy Perry und Orlando Bloom haben ihre Verlobung nach neun gemeinsamen Jahren aufgelöst, bestätigte People nach einem ersten Bericht von TMZ. Die Trennungsgerüchte kamen auf, nachdem berichtet wurde, dass Bloom die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez alleine besuchen würde, während Verlobte Perry ihre Welttournee fortsetzte. Der „Herr der Ringe“-Star wurde seitdem gesehen, wie er das Gritti Palace Hotel in Venedig auf dem Weg zu der aufwendigen Zeremonie verließ. Weder Perry noch Bloom haben sich öffentlich dazu geäußert. Ihre Vertreter haben nicht auf Anfragen reagiert. Die beiden lernten sich 2016 auf einer Afterparty der Golden Globes kennen und stritten sich um einen In-N-Out-Burger. Perry erinnerte sich: „Er stürzte rein und schnappte ihn sich. Ich sagte: „Hey, das ist mein Burger!““ 2017 trennten sie sich kurz, kamen aber im folgenden Jahr wieder zusammen und gaben 2019 ihre Verlobung bekannt. „Es war sehr süß. Es war Valentinstag... wir gingen zum Abendessen und ich dachte, wir würden uns nach dem Essen etwas Kunst ansehen, aber wir hielten vor einem Hubschrauber. Wir sind auf einem Dach [in Los Angeles] gelandet - meine ganze Familie war da, und alle meine Freunde. Er hat das so gut gemacht“, sagte Perry über ihre Verlobung. Das Paar brachte 2020 seine Tochter Daisy Dove zur Welt. Bloom hat außerdem einen gemeinsamen Sohn, Flynn, mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr.