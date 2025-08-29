Katy Perry sagte per Videokonferenz vor einem Gericht in Los Angeles aus und erklärte, sie strebe „Gerechtigkeit“ im neuesten Kapitel eines Rechtsstreits um eine 15 Millionen Dollar teure Villa in Montecito an. Perry, die die Immobilie 2020 zusammen mit ihrem damaligen Partner Orlando Bloom gekauft hatte, vermied es sorgfältig zu sagen, dass sie finanziell davon profitieren würde, gab jedoch zu, dass sie Geld verlieren könnte, wenn das Urteil zu ihren Ungunsten ausfallen würde. Der Streit geht auf die Behauptung des 85-jährigen Verkäufers Carl Westcott zurück, er sei geistig nicht in der Lage gewesen, den Verkauf abzuschließen – eine Behauptung, die Perrys Seite in einem früheren Prozess widerlegt hatte. Im Mittelpunkt des aktuellen Verfahrens steht eine Gegenklage von Perrys Geschäftsmanager wegen entgangener Mieteinnahmen und kostspieliger Instandhaltungsmaßnahmen. Perry sagte, sie hätte die Villa bar bezahlen können, habe sich aber stattdessen für eine Hypothek entschieden, und räumte ein, dass Bloom die Renovierungsarbeiten mit ihr als „Partner und Berater” geleitet habe. Richter Joseph Lipner beschränkte die Fragen zu Bloom und entschied, dass seine Aussage nicht notwendig sei. Perry beendete ihre einstündige, angespannte Befragung mit einem Lachen, nachdem sie klargestellt hatte, dass sie während der Verhandlungen mit Westcott schwanger gewesen sei und nicht „privat”.