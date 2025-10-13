Keira Knightley steht derzeit massiv in der Kritik von Fans, nachdem bekannt wurde, dass sie Teil der neuen Harry Potter-Hörbuchreihe ist – und das mitten in einem anhaltenden Boykott der Franchise. Der Boykott begann aufgrund des Verhaltens der Autorin J.K. Rowling, die in den letzten Jahren wiederholt mit transfeindlichen Aussagen für Empörung sorgte. In einem Interview mit Decider erklärte Knightley, die in der Hörbuchreihe Professor Umbridge spricht, dass sie vor ihrer Zusage nichts von dem Boykott gewusst habe. „Das war mir nicht bewusst, nein. Es tut mir sehr leid“, sagte Knightley und fügte hinzu, sie hoffe, dass man künftig „gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Meinungen“ finden könne. Rowlings transfeindliche Aussagen sorgen schon länger für starke Spannungen innerhalb der Harry Potter-Fangemeinde und führten auch zu Kritik von mehreren Originaldarsteller*innen. Die Autorin kritisierte öffentlich Daniel Radcliffe, nachdem er sich gegen ihre Aussagen gestellt hatte, und bezeichnete kürzlich Emma Watson als „ignorant“, weil diese erklärte, sie empfinde trotz politischer Differenzen weiterhin Liebe und Dankbarkeit für Rowling. Rowling sagte: „Wie andere Menschen, die ihr Erwachsenenleben nie ohne den Schutz von Reichtum und Ruhm erlebt haben, hat Emma so wenig Lebenserfahrung, dass sie gar nicht merkt, wie unwissend sie ist.“