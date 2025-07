Keith Urban beendete abrupt ein Radiointerview, nachdem er nach den Sexszenen seiner Frau Nicole Kidman auf dem Bildschirm gefragt wurde. Urban war bei der australischen Mix 102.3-Sendung „Hayley & Max in the Morning“ zu Gast, um seine bevorstehende „High and Alive“-Welttournee zu bewerben. Während des „Wall of Truth“-Segments fragte Moderator Max Burford: „Was denkt Keith Urban, wenn er seine schöne Frau mit schönen jüngeren Männern wie Zac Efron sieht?“ Burford bezog sich dabei auf Kidmans Sexszenen mit Efron in dem 2024 erschienenen Film „A Family Affair“. Augenblicke später fiel die Zoom-Verbindung. Co-Moderatorin Hayley Pearson fragte: „Hat er gerade aufgelegt?“ Eine Stimme aus dem Off antwortete: „Er hat die Verbindung zu Zoom unterbrochen“. Pearson fügte hinzu: „Er mag die persönlichen Dinge nicht. Ich wusste, dass das passieren würde“. Die Moderatoren vermuteten, dass sein Team den Anruf beendet hat. Eine Quelle soll People gesagt haben, dass „Keith nicht aufgelegt hat, Punkt“, und fügte hinzu, dass er seine Zoom-Interviews nicht selbst führt. Urbans Vertreter hat es abgelehnt, den Vorfall zu kommentieren. Er ist derzeit auf Tournee, mit anstehenden Shows in Denver, Salt Lake City und Nampa.