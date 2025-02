Kendrick Lamar hat Geschichte geschrieben: Er ist der erste Rapper, der drei Alben gleichzeitig in den Top 10 der Billboard 200 platzieren konnte. Sein neuestes Album „GNX“ eroberte nach seiner viel gelobten Super-Bowl-Halbzeit-Performance die Spitzenposition zurück. Das Album, das ursprünglich im Dezember an der Spitze der Charts stand, hat sich mit 236.000 verkauften Einheiten und über 161 Millionen Streams wieder an die Spitze geschoben. Lamars Super Bowl-Show, bei der neben SZA auch Samuel L. Jackson und Serena Williams auftraten, wurde mit 133,5 Millionen Zuschauern zur meistgesehenen Halbzeitshow der Geschichte. Diese enorme Aufmerksamkeit verhalf auch seinen älteren Alben - „Damn.“ und „Good Kid, M.A.A.D City“ - zurück in die Top 10 auf Platz neun bzw. zehn. Neben dem Erfolg seines Albums wird erwartet, dass Lamars mit einem Grammy ausgezeichneter Diss-Track „Not Like Us“ dank seiner prominenten Platzierung während des Super Bowls wieder auf Platz 1 der Hot 100 landen wird.