Kim Kardashian und Kris Jenner verklagen Ray J wegen Verleumdung. In einer neuen 13-seitigen Klage werfen die beiden Ray J, der vor über 20 Jahren mit Kim zusammen war und mit ihr in einem Sexvideo auftrat, vor, fälschlicherweise behauptet zu haben, dass gegen sie wegen organisierter Kriminalität ermittelt werde. Sie sagen, er habe die Anschuldigungen erfunden, um sie zu schikanieren und seine „schwindende Berühmtheit“ wiederzubeleben. „Da Ray J das Ende seiner kurzen Beziehung mit Frau Kardashian nicht akzeptieren kann, hat er wiederholt versucht, ihre Namen für persönliche Zwecke auszunutzen”, heißt es in der Klage. Vertreten durch die Anwälte Alex Spiro und Michael Lifrak, sagen Kardashian und Jenner, dass Ray Js Feindseligkeit auf seinen 2013 erschienenen Song „I Hit It First” zurückgeht, der weithin als Seitenhieb auf Kim angesehen wird. Spiro sagte, sie hätten noch nie zuvor eine Verleumdungsklage eingereicht, aber die „falschen und schwerwiegenden Anschuldigungen ließen ihnen keine andere Wahl“. Die Klage zitiert Kommentare, die Ray J am 30. Mai 2025 in einem TMZ-Interview gemacht hat, in denen er andeutete, dass die beiden geeignete Ziele für Anklagen wegen organisierter Kriminalität auf Bundesebene wären. In einem Livestream am 24. September verschärfte er seine Behauptungen und sagte: „Die RICO-Anklage, die ich gegen Kris und Kim erheben werde, wird verrückt sein“ und verglich sie mit dem Fall von Sean „Diddy“ Combs. In der Klage heißt es, Ray J habe „keinerlei Beweise“ vorgelegt und es gebe keine solche Untersuchung. Neben der Verleumdung umfasst die Klage auch eine Klage wegen „falscher Darstellung in der Öffentlichkeit“. Kardashian und Jenner argumentieren, Ray J habe soziale Medien genutzt, um „kalkulierte Unwahrheiten“ zu verbreiten und damit ihren Ruf zu schädigen. Sie fordern tatsächlichen und Strafschadenersatz, über den eine Jury entscheiden soll.