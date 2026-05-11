Für Kinderdarsteller kann der frühe Ruhm ein schwieriger Weg sein. Während einige ihre Filmkarriere fortsetzen, verschwinden viele nach dem Erwachsenwerden aus Hollywood. Justin Cooper, ein junger Star der 90er-Jahre in Film und Fernsehen, war bekannt für seinen ikonischen Topfschnitt. Der Schauspieler hatte einige unvergessliche Rollen, beispielsweise als Jim Carreys Sohn in „Liar Liar“ sowie in Serien wie „Boy Meets World“ und „Brother’s Keeper“. Cooper gab seine Schauspielkarriere noch vor dem Erwachsenenalter auf und arbeitet heute als Radioproduzent bei Fox Sports Radio. Auch Ross Bagley, ein weiterer Kinderstar der 90er, der dem Ruhm den Rücken kehrte, ist ein Beispiel dafür. Bagley spielte während seiner kurzen Schauspielkarriere mehrere Rollen, am bekanntesten sind seine Auftritte als Buckwheat in „Der kleine Strolch“ (1994) und als Nicky in „Der Prinz von Bel-Air“. 2020 war Bagley im Podcast „Hip Hop News Uncensored“ zu Gast und gab zu, Hollywood verlassen zu haben, weil er ein „normaleres“ Leben führen wollte. Mara Wilson war einer der beliebtesten Kinderstars der 90er-Jahre. Sie ist vor allem bekannt für ihre Rolle als Robin Williams’ Tochter in „Mrs. Doubtfire“ und als Titelheldin im Klassiker „Matilda“ (1996). In einem Interview mit dem People Magazine im Jahr 2016 gab Wilson zu, dass sie nach der Pubertät Schwierigkeiten hatte, Rollen zu bekommen. „Mir wurde klar: ‚Ich entspreche nicht deren Vorstellung von einer Hollywood-Schauspielerin, also ist hier kein Platz für mich‘“, sagte die damals 29-Jährige. Anschließend habe ihr Vater sie dazu ermutigt, sich stattdessen auf die Schule zu konzentrieren, und sie habe beschlossen, Hollywood endgültig zu verlassen, sagte Wilson.