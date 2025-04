Die irische Rap-Gruppe Kneecap, die für ihre politisch aufgeladene Musik bekannt ist, löste auf dem Coachella-Festival eine Kontroverse aus, weil sie bei ihren Auftritten an beiden Wochenenden pro-palästinensische Botschaften einbrachte. Mo Chara, ein Mitglied der Gruppe, erklärte in einer E-Mail an den Rolling Stone, dass Kneecap das Thema Palästina seit ihrer Gründung bei jeder Show angesprochen hat. „Wir glauben, dass wir die Verpflichtung haben, unsere Plattform zu nutzen, um das Thema Palästina anzusprechen, und es war wichtig für uns, beim Coachella aufzutreten, denn die USA sind der Hauptfinanzierer und Waffenlieferant für Israel, das in Gaza einen Völkermord begeht… die US-Regierung könnte den Völkermord morgen stoppen.“ Obwohl sie geplant hatten, während ihres ersten Coachella-Auftritts pro-palästinensische Botschaften zu projizieren, wurden diese Projektionen herausgeschnitten und der Auftritt wurde aus dem Livestream entfernt. Am zweiten Wochenende zeigte die Gruppe Botschaften wie „Israel begeht Völkermord“ und „Die US-Regierung macht es möglich“, gefolgt von einem Sprechchor „Free Palestine“. Der Auftritt löste heftige Reaktionen aus, und viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verurteilten den Auftritt als israelfeindlich. Sharon Osbourne kritisierte die Gruppe auf X, forderte den Entzug ihrer Visa und beschuldigte sie der „israelfeindlichen Botschaften und Hassreden“, woraufhin Mo Chara antwortete. Er antwortete: „Ihre Tirade hat so viele Löcher, dass sie kaum eine Antwort verdient, aber sie sollte sich 'War Pigs' von Black Sabbath anhören“. Die Organisatoren des Nova-Musikfestivals, das Schauplatz eines Hamas-Anschlags war, luden Kneecap ein, die Nova-Ausstellung zu besuchen, um die Geschichten derjenigen zu erfahren, „die immer noch als Geiseln gehalten werden“. Mo Chara ging nicht direkt auf das Angebot ein, wies aber darauf hin, dass „in diesem Moment über 10.000 Palästinenser als Geiseln in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, viele von ihnen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.“ Mo Chara betonten, dass ihre Botschaft „die Beendigung des Völkermordes und der illegalen Besetzung Palästinas“ sei und mehr zähle als jede Botschaft in ihrer Musik.