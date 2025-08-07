Zwei Passanten, die vor einer Justin-Bieber-Party im Jahr 2022 verletzt wurden, fordern vom Rapper Kodak Black 10,6 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Nichterscheinen vor Gericht. Sie behaupten, sie hätten gesehen, wie Kodak Black vor dem Restaurant „The Nice Guy“ eine Auseinandersetzung „ausgelöst“ habe, die zu einer Schießerei geführt habe, bei der auch der Rapper getroffen worden sei. Bei einer Anhörung am 6. Juli hob Richterin Tiana J. Murillo den Verhandlungstermin vom 18. August auf, nachdem die Kläger erklärt hatten, Kodak solle „in Verzug“ gesetzt werden. Die Richterin gibt den Klägern bis zum 25. August Zeit, einen besseren Antrag auf Verzug zu stellen, der den gerichtlichen Standards entspricht. Kodaks Anwalt Bradford Cohen sagt, der Antrag auf Versäumnisurteil sollte abgelehnt werden, da Kodak in Kalifornien nie ordnungsgemäß vorgeladen oder benachrichtigt wurde. Die Kläger Adam Rahman und Mark Schaefer hatten ursprünglich ein Versäumnisurteil in Höhe von 62 Millionen Dollar beantragt, das jedoch wegen fehlender Schadensnachweise abgelehnt wurde. In der Klage wurden ursprünglich Bieber und die Eigentümer des Veranstaltungsortes als Beklagte genannt. Der Veranstaltungsort wurde aus dem Verfahren entlassen, da die Schießerei nicht „vorhersehbar” war, während Bieber freiwillig aus dem Verfahren ausschied. Kodak wurde bei der Schießerei verletzt, laut Polizeiberichten wurde er in den „Oberschenkel” geschossen, während Schaefer oberhalb seines rechten Knöchels getroffen wurde und Rahman in die linke Schulter geschossen wurde. Die Schießerei von 2022 sorgte für Schlagzeilen, da sich viele Prominente im Restaurant befanden, darunter Lil Baby, Drake, Gunna und Khloe Kardashian.