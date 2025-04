Ganz gespannt erwartet man in Rom die Ankunft von König Charles und Königin Camilla, die zu einem offiziellen Besuch in Italien weilen. Der 76-jährige Monarch wurde im vergangenen Monat wegen der Nebenwirkungen der Krebsbehandlung, der er sich seit einem Jahr unterzieht, ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von Komplikationen, die auf die Krankheit zurückzuführen sind, musste der britische König vor einigen Wochen eine Reihe von Veranstaltungen absagen. In der vergangenen Woche war König Charles gezwungen, einen Besuch in Birmingham abzusagen, dem ein kurzer Aufenthalt in Highgrove, Gloucester, folgte, um sich zu erholen. Wie der Mirror berichtet, ist König Charles jetzt „in bester Verfassung“, und nach Angaben des britischen Boulevardblatts „freuen sich sowohl Seine Majestät als auch die Königin noch mehr darauf, auf Reisen zu gehen“. Der Aufenthalt des Königs und der Königin in Italien wird vier Tage dauern, und wie der Royal-Kommentator Phil Dampier dem ‘Daily Express‘ mitteilte, „freut sich Charles auf die Reise und ist gespannt darauf“. „Diese Reisen ins Ausland, wo er Dinge tun wird, die er wirklich liebt, sind der perfekte Weg, um seine körperliche und geistige Gesundheit zu fördern.“ Neben ihren verschiedenen offiziellen Terminen in Italien werden Charles und Camilla am Mittwoch, den 9. April, auch ihren 20-jährigen Hochzeitstag feiern. Aus diesem Anlass werden sie im Palazzo Quirinale zu einem offiziellen Abendessen mit dem Präsidenten der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, erwartet. Das Treffen mit dem Papst, der aufgrund seines Gesundheitszustands nicht in der Lage sein wird, die Royals zu treffen, fehlt jedoch. Papst Franziskus ist gerade von einem 38-tägigen Krankenhausaufenthalt im Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zurückgekehrt, der ihn wegen einer beidseitigen Lungenentzündung zu völliger Ruhe gezwungen hat.