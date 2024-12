Königin Camilla kann nicht an der Begrüßungszeremonie für den Staatsbesuch des Emirs von Katar im Vereinigten Königreich teilnehmen, so dass der König zusammen mit der Prinzessin von Wales, Kate Middleton, die Gastgeberrolle übernimmt. König Charles wird Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und seine erste von drei Ehefrauen, Scheicha Jawaher, in einer großen Zeremonie in Whitehall begrüßen. Das Paar landete im Vereinigten Königreich auf dem Flughafen Stansted, wo es vom Lord in Waiting, The Viscount Hood, im Namen des Herrschers begrüßt wurde. Königin Camilla wird die Begrüßung unter freiem Himmel an der Horse Guards Parade und die traditionelle Kutschfahrt zum Buckingham Palast verpassen, da sie sich noch immer von einer kürzlich erlittenen Virusinfektion in der Brust erholt. Die 77-jährige Königin, die seit Anfang November erkrankt ist, fühlt sich angeblich besonders „müde“, wird aber dennoch an einem Mittagessen zu Ehren des katarischen Herrschers und seiner Frau im Buckingham-Palast teilnehmen. Königin Camilla, die Tochter eines ausgezeichneten Veteranen des Zweiten Weltkriegs, schätzt ihre Pflichten sehr, und ihre Abwesenheit spiegelt wider, wie unwohl sie sich fühlt, so Quellen gegenüber der Daily Mail. Der Auftritt der Prinzessin von Wales wird einer ihrer seltenen öffentlichen Auftritte in diesem Jahr nach ihrer erfolgreichen Krebsbehandlung sein. Die Prinzessin bereitet sich auch darauf vor, bei ihrem jährlichen Weihnachtsgottesdienst eine herzliche Botschaft zu verkünden, in der sie die Bedeutung der Liebe hervorhebt. In einem Brief, der der Gottesdienstordnung beigefügt ist, schreibt sie: „Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann.“