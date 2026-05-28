Eine pfiffige Seniorin, ein überforderter junger Mann und ein Betrugsplan, der völlig aus dem Ruder läuft: In Charles Lewinskys österreichischer Erstaufführung OMA‑TRICK wird der berühmte Enkeltrick humorvoll auf den Kopf gestellt. Volkstheaterliebling Doris Weiner brilliert als scharfsinnige Heimbewohnerin, die den vermeintlichen Enkel – gespielt von Lukas Meier – in ein immer dichteres Netz aus Widersprüchen treibt. Ein pointiertes Katz‑und‑Maus‑Spiel voller Witz, Tempo und überraschender Wendungen. Regie: Sissy Boran & Andrea Eckstein Bühnenbild: Martin Gesslbauer Kostüme: Petra Teufelsbauer Am Ende bleibt nur eine Frage: Wer betrügt hier eigentlich wen