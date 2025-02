Kylie Kelce spricht sich gegen einen neuen Erziehungstrend aus, bei dem Geschwister auf der Geburtstagsparty eines Kindes Geschenke erhalten. In ihrem 'Not Gonna Lie'-Podcast bezeichnete die dreifache Mutter diese Praxis als unfair und sagte, dass sie dem Geburtstagskind seinen besonderen Tag raubt. „Wenn deine Geschwister Geschenke zu deinem Geburtstag bekommen, schmälert das deinen Geburtstag“, sagte Kelce, die ihr viertes Kind mit Ehemann Jason Kelce erwartet. Der Trend erregte Aufmerksamkeit, nachdem ein virales TikTok-Video eine Partyeinladung zeigte, in der um ein Geschenk für das jüngere Geschwisterkind des Geburtstagskindes gebeten wurde. Erziehungsexperten argumentieren, dass Kinder durch Geschenke vor Eifersucht geschützt werden, damit sie lernen, unangenehme Gefühle zu vermeiden, anstatt sie zu bewältigen. Claire Vallotton, Professorin an der Michigan State University, warnt davor, dass dieser Ansatz die emotionale Widerstandsfähigkeit im späteren Leben beeinträchtigen könnte. „Unsere frühe Kindheit ist die Zeit, in der wir diese Bewältigungsstrategien aufbauen“, erklärte sie. Während Kelce und viele Eltern gegen diesen Trend sind, sagen Experten, dass das Geburtstagskind wahrscheinlich nicht psychologisch leidet, wenn die Geschwister Geschenke erhalten.