Lady Gaga war kürzlich bei Hot Ones zu Gast, wo sie über ihren Beinahe-Ausstieg aus der Musikbranche und ihre anfänglichen Schwierigkeiten, als Künstlerin gebucht zu werden, sprach. Als sie über ihren Aufstieg von der New Yorker Clubszene zum weltweiten Superstar sprach, gab sie zu, sich als ihr eigener Manager ausgegeben zu haben, um Auftritte zu bekommen. „Ich rief an und sagte den Leuten: 'Sie ist gerade so angesagt'“, erinnerte sich Gaga und nahm sogar verschiedene Akzente an, um überzeugend zu wirken. In dem Interview erzählte sie auch, dass es Momente gab, in denen sie die Branche am liebsten ganz verlassen hätte. „Ich wurde auf die Probe gestellt, aber ich habe nie aufgegeben“, sagte sie dem Moderator Sean Evans und erklärte, wie sehr sie die enge künstlerische Gemeinschaft vermisst, die sie vor ihrem Ruhm hatte. Gaga gab zu, dass sie sich einmal wie eine „Geldmaschine“ gefühlt hat, was ihre Leidenschaft zunichte machte. Rückblickend auf ihre Reise sagte sie: „Ich möchte einfach einfallsreicher sein. Ich werde erwachsen!“