Coachella hat bekannt gegeben, dass Lady Gaga, Post Malone und Green Day die drei Wochenend-Headliner des Festivals im Jahr 2025 sein werden. Lady Gaga wird an beiden Freitagen als Headliner auftreten, zusammen mit Auftritten von Benson Boone, Missy Elliot, FKA Twigs, Glorilla, Three 6 Mafi und anderen. Green Day wird an beiden Samstagen als Headliner auftreten, zusammen mit Eröffnungssets von Charli XCX, Anitta, Misfits, T-Pain, LA Phil, Jimmy Eat World, Gabba Gabba! und vielen anderen. Post Malone wird das Festival als Headliner an beiden Sonntagen abschließen, zusammen mit Auftritten von Megan Thee Stallion, Zedd, Jennie, Shaboozey, Ty Dolla $ign und vielen anderen. Coachella teilte das Lineup-Poster auf Instagram mit der Bildunterschrift „Travis Scott designt die Wüste“ und unterstrich damit die kreative Beteiligung des Rappers an der Veranstaltung. Scott feierte die Neuigkeiten auf Instagram und schrieb: „NEW CHAPTER, NEW PERFORMANCE, NEW COACHELLA BY LA FLAME AND CACTUS JACK. DAS ERSTE SEINER ART.“ Auch Gaga feierte ihre Rückkehr zum Coachella und schrieb in einem X-Post: „Ich habe lange davon geträumt, eine riesige Nacht voller Chaos in der Wüste zu veranstalten.“