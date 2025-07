Lady Gaga stürzte während ihrer dritten „Mayhem Ball”-Show in Las Vegas, als sie „Vanish Into You” sang. Als sie sich der Absperrung näherte, um ihre Fans zu begrüßen, rutschte Gaga in der Nähe eines Kameramanns aus, gerade als sie sang: „Into the night… we fall.” Sie landete auf ihrem Hintern, rappelte sich schnell wieder auf und ging weiter auf die Absperrung zu, um mit ihren Fans zu interagieren. Der Sturz ereignete sich während eines Abschnitts, in dem Gaga Klavier spielt und ihre Liebe zu den Fans bekundet, bevor sie sich in die Menge stürzt. Die Show in Las Vegas endete mit „G.U.Y.”, dem dritten Song aus dem Album Artpop, der auf dieser Tournee als Abschlussnummer verwendet wurde. Gagas Set umfasst ihre gesamte Diskografie, darunter auch seltene Stücke wie „Summerboy”, das sie seit 2007 nicht mehr live gespielt hatte. Die Tournee wird mit drei Shows in San Francisco fortgesetzt und führt dann nach LA, Seattle, NYC, Miami, Toronto und Chicago.