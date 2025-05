Lady Gaga verzückt Millionen bei Gratis-Konzert in Rio

US-Superstar Lady Gaga ist bei einem zweistündigen Gratis-Konzert an der berühmten Strandpromenade Copacabana in Rio de Janeiro nach offiziellen Angaben vor 2,1 Millionen Menschen aufgetreten. Es war ihr erster Auftritt in Brasilien seit 13 Jahren.