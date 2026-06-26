Einige der größten Bands der Musikgeschichte schufen gemeinsam unvergessliche Songs, doch hinter den Kulissen tobten oft heftige persönliche Konflikte. In manchen Fällen wurde das Drama sogar fast so berühmt wie die Musik selbst. Diese legendären Bandmitglieder konnten sich abseits der Bühne nicht ausstehen: Nur wenige Bandfehden sind so legendär wie die turbulente Beziehung zwischen den Oasis-Brüdern Liam und Noel Gallagher. Als treibende Kraft hinter der Britpop-Bewegung landete das Duo in den 1990er-Jahren Megahits wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“. Doch jahrelange Streitereien und öffentliche Auseinandersetzungen führten schließlich 2009 zur traurigen Trennung von Oasis nach dem, was Noel später gegenüber Esquire als „die Nacht in Paris“ bezeichnete. Nachdem sie über ein Jahrzehnt lang Reunion-Gerüchte dementiert hatten, kündigten die Brüder schließlich 2024 die Oasis-Reunion-Welttournee an. Eine weitere berühmte Rivalität entbrannte innerhalb von Pink Floyd. Bassist Roger Waters und Gitarrist David Gilmour stritten jahrelang über die kreative Ausrichtung der Band. Nachdem Waters die Gruppe 1985 verließ, eskalierte der Streit sogar zu einem langwierigen Rechtsstreit um die Zukunft von Pink Floyd. Gilmour und Schlagzeuger Nick Mason sicherten sich schließlich das Recht, den Bandnamen weiter zu verwenden. Auch Guns N’ Roses erlebten auf dem Höhepunkt ihres Ruhms große interne Konflikte. Frontmann Axl Rose geriet häufig mit Gitarrist Slash aneinander, Spannungen, die letztendlich zur Auflösung der Band beitrugen. Rückblickend auf seinen Ausstieg sagte Slash 2012 in der Sendung von Piers Morgan: „Ich glaube, das ist das Ende.“ Obwohl sich die beiden 2016 für die Reunion-Tour von Guns N’ Roses wiedervereinigten, war ihr Verhältnis schon seit Jahren angespannt. Und dann ist da noch Fleetwood Mac, eine Band, die bekanntlich persönlichen Herzschmerz in musikalischen Gold verwandelte. Während der Aufnahmen zum Klassiker-Album „Rumours“ durchlebten sowohl Lindsey Buckingham und Stevie Nicks als auch John und Christine McVie schmerzhafte Trennungen. Die Band schaffte es dennoch, diese Spannungen in eines der gefeiertsten Alben aller Zeiten zu verwandeln.