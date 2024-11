Leonardo DiCaprio wird am 11. November 2024 50 Jahre alt. Er ist sowohl für seinen Erfolg in der Filmbranche als auch für seinen Umweltaktivismus bekannt. Er wurde nach dem Maler Leonardo da Vinci benannt, weil er seiner Mutter den ersten Tritt in den Bauch verpasste, während sie sich eines der Werke des Künstlers ansah. Bekannt für ikonische Rollen, wie die im Film Titanic, und für die Rolle eines Investors in The Wolf of Wall Street. Seine blauen Augen, sein blondes Haar und sein engelsgleiches Aussehen überzeugten in den 1990er Jahren junge Fans, darunter auch Prominente wie Gisele Bündchen, mit der er zwischen 1999 und 2005 eine lange Beziehung hatte. Im Laufe der Jahre datete DiCaprio mehrere junge Frauen, die in der Regel unter 25 Jahre alt waren, was zu Memes und Kommentaren in den sozialen Medien führte. Kürzlich brach er die “Regel“, indem er mit Vittoria Ceretti zusammenkam, als sie 26 Jahre alt war. DiCaprio hat bisher weder geheiratet noch Kinder bekommen, da er sich sowohl auf seine Karriere als auch auf den Umweltschutz konzentriert. Als Vegetarier und Naturschützer engagiert er sich für die Umwelt, insbesondere gegen die Abholzung der Wälder. Als Schauspieler, Verführer und Aktivist bleibt DiCaprio eine einflussreiche und vielseitige Figur im Kino und darüber hinaus.