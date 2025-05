Der Nachlass von Liam Payne wird nun vorübergehend von seiner Ex-Partnerin Cheryl Cole und dem Musikanwalt Richard Mark Bray verwaltet, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die People vorliegen. Payne, der am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren ohne Testament verstarb, hinterließ ein britisches Vermögen, das nach Abzug von Schulden und Kosten auf rund 32,2 Millionen Dollar geschätzt wird. Cole, die Mutter von Paynes 8-jährigem Sohn Bear, und Bray, haben eine eingeschränkte Vollmacht erhalten und können die Gelder nicht verteilen, bis eine vollständige Vollmacht ausgestellt ist. Payne starb nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels im dritten Stock in Buenos Aires, Argentinien. Er starb aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen, die zu inneren und äußeren Blutungen führten. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem der toxikologische Bericht Drogenkonsum nachgewiesen hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Payne mit der Influencerin Kate Cassidy zusammen, die der Zeitung The Sun sagte, sie habe Argentinien kurz vor seinem Sturz verlassen und beschrieb ihn als in einem positiven Zustand. Cole, 41, sprach die Situation auch auf Instagram an, bat um Respekt für Paynes Würde und kritisierte die Medienberichterstattung als ausbeuterisch, und sagte: „Wir haben einen Menschen verloren.“