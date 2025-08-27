Lil Nas X hat sich in vier Fällen, die sich aus einem angeblichen Vorfall mit Polizeibeamten in Studio City, Los Angeles, ergeben, für nicht schuldig erklärt. Der Musiker, dessen richtiger Name Montero Lamar Hill ist, erschien kurz in einem Gerichtssaal in LA, wo er angeklagt wurde und sein Plädoyer abgab. Ein Richter setzte seine Kaution auf 75.000 Dollar fest und ordnete an, dass er laut ABC 7 viermal pro Woche an Treffen der Anonymen Drogenabhängigen teilnehmen oder sich in ambulante Behandlung begeben muss. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hat bestätigt, dass Hill wegen dreifacher Körperverletzung eines Polizeibeamten und wegen Widerstandes gegen einen Beamten angeklagt ist. Ein Vertreter des Künstlers hat noch nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme reagiert. Hill wurde festgenommen, nachdem Polizeibeamte ihn auf dem Ventura Boulevard in Studio City entdeckt hatten, wo er nur mit Unterwäsche und weißen Cowboystiefeln bekleidet unterwegs war. TMZ veröffentlichte ein Video von der Szene, auf dem zu sehen ist, wie er sich unzusammenhängend an die Person wendet, die die Aufnahmen macht. Die Polizei gab an, dass Hill bei der Konfrontation auf die Beamten „losgestürmt” sei. Er wurde wegen einer möglichen Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert, bevor er inhaftiert wurde. Tage vor seiner Festnahme hatte Hill mit einer Reihe ungewöhnlicher Instagram-Posts Besorgnis ausgelöst. Nachdem er zwei Tage zuvor seinen Account gelöscht hatte, lud er unveröffentlichte Musik, Spiegel-Selfies, Kunstwerke und Fotos von Unordnung aus seiner Wohnung hoch. Hill hatte in diesem Jahr auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April teilte er ein Video aus einem Krankenhausbett, in dem er sagte, er habe eine teilweise Gesichtslähmung erlitten, ohne jedoch die Ursache dafür zu nennen.