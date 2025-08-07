Lindsay Lohan sagt, sie sei frustriert darüber, in eine Schublade gesteckt zu werden, und möchte mit Regisseuren wie Martin Scorsese zusammenarbeiten. Während Lohan für Teenager-Komödien wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ und „Freaky Friday“ bekannt ist, hat sie auch in Dramen wie „A Prairie Home Companion“ mitgespielt. Im Gespräch mit The Times während der Promotion für „Freakier Friday“ sprach sie über ihren Wunsch, in prestigeträchtigeren Rollen zu spielen: „Auch heute noch muss ich um solche Rollen kämpfen“. „Ihr kennt mich als diese Person – aber ihr wisst auch, dass ich das kann. Also lasst mich! Gebt mir die Chance. Ich muss diesen Kreislauf durchbrechen und Türen öffnen. Und wenn Martin Scorsese mich irgendwann kontaktiert, werde ich nicht nein sagen“, sagte sie. Auf die Frage, welche Filme sie drehen möchte, antwortete sie, dass es eine Lücke für storygetriebene Klassiker wie „All About Eve“ und „Breakfast at Tiffany’s“ gebe. Lohan spielte kürzlich in Netflix' „Our Little Secret“ mit, einem der fünf meistgesehenen Filme der Plattform im Jahr 2024. „Freakier Friday“ kommt am 8. August in die Kinos und vereint sie wieder mit ihrer Co-Darstellerin Jamie Lee Curtis. Die beiden haben auch neue Musik aufgenommen und ihre fiktive Band Pink Slip für die Fortsetzung wiederbelebt.