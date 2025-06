Blake Lively versucht, ihre Klagen gegen den Regisseur Justin Baldoni wegen Zufügung emotionalen Leids (IED) in ihrem laufenden Rechtsstreit zurückzuziehen. Baldonis Team hatte Livelys medizinische Aufzeichnungen und Therapienotizen angefordert, um sich gegen ihre Behauptungen von „schwerem emotionalem Leid und Schmerz... und mentaler Qual“ zu verteidigen. Laut Gerichtsdokumenten hat Livelys Team Baldoni schriftlich mitgeteilt, dass sie die Klagen zurückzieht, aber darum gebeten, sie ohne Vorurteil abzuweisen, damit sie sie erneut einreichen kann. Baldonis Anwälte lehnen dies ab und sagen: „Frau Lively möchte gleichzeitig ... die Offenlegung der Informationen verweigern“ und „das Recht behalten, ihre IED-Klagen erneut einzureichen“. Sein Team bittet das Gericht, Lively entweder zu zwingen, ihre medizinischen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, oder die Klagen als unzulässig abzuweisen, damit sie nicht erneut eingereicht werden können. Livelys Anwälte bezeichneten die Einreichung der Klage als „Presserummel“ und sagten, sie würden den Fall lediglich „optimieren und bündeln“. Baldonis Anwälte lehnten eine Stellungnahme ab. Das Gericht wird nun entscheiden, ob Lively ihre medizinischen Unterlagen vorlegen muss oder ob es ihr erlaubt wird, die Ansprüche zurückzuziehen. Die Beschwerden waren ein zentraler Punkt in Livelys Klage vom Dezember, in der sie Baldoni auch sexuelle Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen und eine Verleumdungskampagne gegen sie vorwirft. Baldoni hat eine Gegenklage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds in Höhe von 400 Millionen Dollar wegen angeblicher Verleumdung und versuchter Erpressung eingereicht.