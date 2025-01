Blake Lively und Ryan Reynolds beantragen eine Nachrichtensperre gegen Bryan Freedman, den Anwalt von Justin Baldoni, nachdem dieser unbearbeitetes Filmmaterial von den Dreharbeiten zu „Nur noch ein einziges Mal“ veröffentlicht hat. In dem Schreiben an Richter Lewis J. Liman argumentiert das Paar, dass Freedmans Medienauftritte und öffentliche Kommentare die Gefahr bergen, dass die Geschworenen im Vorfeld von Livelys Prozess wegen sexueller Belästigung „beeinflusst“ werden. Livelys Anwaltsteam argumentiert, dass Freedman gegen die Berufsregeln verstoßen hat, indem er Interviews gab, in Podcasts auftrat, aufrührerische Erklärungen abgab und Dokumente an Boulevardzeitungen weiterleitete. Sie behaupten, dass Freedmans Äußerungen darauf abzielen, Livelys Glaubwürdigkeit zu untergraben und eine „Vergeltungskampagne“ gegen sie zu führen. Freedman bestritt das Fehlverhalten und betonte, Baldoni und sein Team hätten das Recht, sich mit der Wahrheit zu verteidigen. Er behauptete auch, dass das Rohmaterial die Anschuldigungen von Lively widerlegt, obwohl ihre Anwälte argumentieren, dass es ihre Behauptungen über die Belästigung tatsächlich bestätigt. In ihrer Klage wirft Lively Baldoni sexuelle Belästigung und „beunruhigendes“ Verhalten am Set vor. Sie behauptet auch, dass er und sein PR-Team eine Verleumdungskampagne gegen sie inszeniert haben. Baldoni bestreitet jedoch die Vorwürfe und hat eine Gegenklage in Höhe von 400 Millionen Dollar eingereicht, in der er Verleumdung und Erpressung geltend macht. Baldoni hat außerdem eine Verleumdungsklage in Höhe von 250 Millionen Dollar gegen die New York Times eingereicht, weil sie Livelys Behauptungen veröffentlicht hat, die sich seiner Meinung nach auf „herausgepickte“ Informationen stützen. Freedmans Team hat Berichten zufolge auch eine Website vorbereitet, um Livelys Behauptungen öffentlich zu widerlegen.