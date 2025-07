Das Anwaltsteam von Lizzo bittet einen Richter, die Klage der ehemaligen Tour-Stylistin Asha Daniels abzuweisen, da sie ihre Ansprüche als „unbegründet“ bezeichnet. In einer neuen Gerichtsakte wird Daniels als „dreiste Lügnerin“ und „verärgerte ehemalige Angestellte mit einem aufgeblähten Ego“ bezeichnet, die sich für den eingeschränkten Zugang zu Lizzo rächen will. Daniels' Klage beschuldigt Lizzo's Tour des Rassismus, der Fettfeindlichkeit und der sexuellen Belästigung, einschließlich der Behauptung, dass Garderobenmanagerin Amanda Nomura sie körperlich verletzt habe. Die Anwälte behaupten, dass Daniels darüber verärgert war, dass ihre Rolle es ihr nicht erlaubte, Lizzo direkt Entwürfe vorzuschlagen, und dass sie schnell entschied, dass der Job unter ihrer Würde war. Daniels' Anwalt, Ronald Zambrano, sagte, dass sie den Antrag auf Klageabweisung erwartet haben und planen, vor Gericht zu gewinnen. „Der Antrag ist unbegründet, und die Verteidigung weiß das“, sagte er. Lizzos Team sagt, dass Daniels keine Zeugen zur Untermauerung ihrer Beschwerden vorgebracht hat und dass ihre Behauptungen über Feindseligkeit am Arbeitsplatz und Verstöße gegen das Gesetz für Menschen mit Behinderungen (ADA) keine rechtliche Grundlage haben. Sie argumentieren, dass Daniels keine angemessenen Vorkehrungen für ihre gemeldeten Verletzungen, einschließlich eines Knöchelproblems und gebrochener Acrylnägel, beantragt hat. „Sie konnte nicht davon ausgehen, dass gebrochene Acrylnägel oder das Gefühl, „benebelt“ zu sein, eine Behinderung im Sinne des ADA darstellen“, heißt es in der Klageschrift. Der Antrag zielt darauf ab, Lizzos Unternehmen, Big Grrrl, von der Haftung freizusprechen. Ein Richter hat Lizzo bereits 2024 als Einzelbeklagte aus dem Verfahren ausgeschlossen.