Die Sängerin Lola Young sagt, es gehe ihr „gut“, nachdem sie während ihres Auftritts beim All Things Go Festival in New York auf der Bühne zusammengebrochen war. Aufnahmen zeigen, wie die 24-Jährige während der Darbietung ihres Songs „Conceited“ auf dem Festival schwankte, bevor sie ihr Mikrofon fallen ließ und rückwärts umfiel. Danach schrieb Young auf Instagram: „Hallo, an alle, die meinen Auftritt beim All Things Go heute gesehen haben: Mir geht es jetzt gut. Vielen Dank für eure Unterstützung, Lola.” Die Rapperin Doechii, die nach Young auftrat, animierte das Publikum dazu, „Wir lieben dich, Lola” zu skandieren. „Sie ist eine unglaublich talentierte Künstlerin und hat sich heute Abend nicht wohl gefühlt. Ich bin so froh, dass ihr da wart, um sie zu unterstützen und ihr beizustehen. Lasst uns ihr alles Gute wünschen, okay?”, sagte Doechii. Young, die dafür bekannt ist, sich offen über psychische Gesundheit zu äußern, hatte am Tag zuvor eine Show im Prudential Center in New Jersey abgesagt. Anfang dieses Monats veröffentlichte sie ihr drittes Album „I’m Only F**** Myself”. Bekannt wurde sie erstmals mit ihrer Single „Messy” aus dem Jahr 2024. Young trat dieses Jahr auch in Glastonbury auf und schloss sich mehreren anderen Künstlern an, die den britischen Premierminister Keir Starmer aufforderten, künftige Bohrungen in Rosebank in der Nordsee zu stoppen.