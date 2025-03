Das mit Spannung erwartete Line-up für das Lollapalooza-Musikfestival in Chicago, das vom 31. Juli bis zum 3. August im Grant Park stattfinden wird, wurde jetzt bekannt gegeben. Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter und Olivia Rodrigo werden die Headliner des viertägigen Festivals sein. Im Laufe des viertägigen Festivals werden 170 Top-Künstler auf acht Bühnen auftreten. Das diesjährige Festival bietet außerdem Auftritte von Doechii, A$AP Rocky, Clairo, Gracie Abrams, Finneas, Dominic Fike und vielen weiteren Künstlern. Das 1991 von Perry Farrell gegründete Festival hat sich zu einem der erfolgreichsten Musikfestivals der Welt entwickelt, das jedes Jahr mehr als 500.000 Besucher anlockt. Die Pop-Sensation Sabrina Carpenter hat seit der Veröffentlichung ihres Albums „Short N' Sweet“ im August 2024 erheblich an Popularität gewonnen und wird voraussichtlich ein großes Publikum auf die Hauptbühne locken. Luke Combs wird das Festival abschließen und damit als erster Country-Künstler Geschichte schreiben, der auf der letzten Bühne auftritt. Einzel- und Zweitagestickets werden zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit dem Tagesprogramm erhältlich sein.