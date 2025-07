Lorde sieht sich mit Kritik konfrontiert, weil sie in ihrem neuen Song „Current Affairs“ von ihrem vierten Album „Virgin“ auf das gestohlene Sex-Tape von Pamela Anderson und Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee Bezug nimmt. Der Text lautet übersetzt: „Ich sah das Video ihrer Flitterwochen / Auf dem Boot, es war rein und wahr / Dann kam das Video heraus.“ („Watching the tape of their honeymoon / On the boat, it was pure and true / Then the film came out”) Im Gespräch mit dem Rolling Stone sagte Lorde, sie habe sich das Band nach einer psychedelischen Therapie angesehen und fand es „so schön“, obwohl sie zugab, dass es „mit Gefahren verbunden ist“. Das Band von Anderson und Lee wurde 1996 aus ihrem Haus gestohlen. Sie lehnten damals ein Verkaufsangebot in Höhe von 5 Millionen Dollar ab, und dennoch wurde es ohne ihre Zustimmung veröffentlicht. Kritiker nannten Lordes Text im Internet „ignorant“ und „narzisstisch“ und sagten, er trivialisiere einen traumatischen Moment in Andersons Leben. Andere verteidigten ihn als chaotisch, aber aufrichtig: „Das ist der Preis für ungefilterten Ausdruck“, schrieb ein Redditor.