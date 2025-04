Die langjährige Feindschaft zwischen Madonna und Elton John ist offiziell beendet. Die beiden Musiklegenden trafen sich wieder hinter der Bühne von 'Saturday Night Live', wo John mit Brandi Carlile auftrat. Die Sängerin teilte ein Foto des Moments auf Instagram mit der Bildunterschrift: „“Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben!!!“ In dem Posting erinnerte sich Madonna an den starken Einfluss, den Johns Musik auf sie hatte, als sie ein Teenager war. Sie erinnerte sich daran, wie sie sich heimlich zu einem seiner Auftritte in Detroit schlich, eine Erfahrung, die ihr Verständnis für die transformative Kraft der Musik tief beeinflusste und ihr half, sich als Außenseiterin zu akzeptieren. Madonna sprach auch über den Schmerz, den sie durch Johns öffentliche Kritik im Laufe der Jahre empfand. Als sie sich jedoch hinter der Bühne trafen, entschuldigte sich John sofort, und die Spannungen lösten sich auf. „Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug“, schrieb sie und fügte hinzu, dass sie sich innerhalb weniger Minuten umarmten. Die Feindschaft zwischen Madonna und John begann 2004 bei den Q Awards, als John sie öffentlich beleidigte: „Madonna, bester Live-Act? F**k off...Seit wann ist Lippensynchronisation live?“ Die Spannungen setzten sich über die Jahre fort, wobei John ihre Super Bowl-Halbzeit-Performance und ihre Tourauftritte öffentlich kritisierte. Madonna beendete ihren Beitrag mit einem Hinweis auf eine mögliche musikalische Zusammenarbeit der beiden. Sie teilte mit, dass John einen Song für sie geschrieben habe und mit ihr zusammenarbeiten wolle, und sagte: „Es war, als würde sich der Kreis schließen!“