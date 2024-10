Eine Wohltätigkeitsauktion in Ellis County, Texas, nahm eine überraschende Wendung, als ein Mann eine von Taylor Swift signierte Gitarre für 4.000 Dollar kaufte und sie sofort zerstörte. In einem von TMZ veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie der Mann die Gitarre in Empfang nimmt und sie vor den Augen der Zuschauer begeistert mit einem Hammer zerschlägt. Auf der Gitarre befanden sich Swifts Autogramm und Bilder von ihrer Eras Tour. Die Auktion in Ellis County unterstützt die landwirtschaftliche Ausbildung der örtlichen Jugend durch Stipendien und Projektzuschüsse. Einige Zuschauer spekulierten, dass seine Aktion politisch motiviert war, da Swift kürzlich die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen unterstützt hatte. Der Mann gab jedoch keinen ausdrücklichen Grund für die Zerstörung an. Swift hat noch nicht auf den viralen Videoclip reagiert. Viele Nutzer in den sozialen Medien kritisierten die Aktion und argumentierten, dass die 4.000 Dollar besser für aktuelle Notfälle oder wohltätige Zwecke hätten ausgegeben werden können. Trotz der Kontroverse wurden die gesammelten Gelder für die Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation verwendet.