Margot Robbie hat zugegeben, dass sie über die schlechte Resonanz auf ihren Film 'Babylon' aus dem Jahr 2022 verwundert ist und verrät, dass sie „immer noch nicht weiß, warum die Leute ihn gehasst haben.“ Das von Damien Chazelle inszenierte Drama hatte es an den Kinokassen schwer und spielte bei einem Budget von 80 Millionen Dollar nur 15 Millionen Dollar im Inland und 63 Millionen Dollar weltweit ein. Trotz seiner Starbesetzung und seiner ehrgeizigen Geschichte wurde der Film weithin als kommerzielle Enttäuschung angesehen. In einem Interview mit dem Podcast Talking Pictures teilte Robbie ihre Gedanken über den Film mit: „Ich liebe ihn... Ich weiß, dass ich voreingenommen bin, weil ich dem Projekt sehr nahe stehe und offensichtlich an es glaube.“ „Ich frage mich, ob die Leute in 20 Jahren sagen werden: 'Moment mal, Babylon hat sich damals nicht gut verkauft? So wie wenn man hört, dass Shawshank Redemption damals ein Misserfolg war und man sich fragt: 'Wie ist das möglich?'“, so Robbie. Trotz des Misserfolgs an den Kinokassen waren die Kritiker voll des Lobes für den Film, und The Independent gab dem „Meisterwerk“ eine Fünf-Sterne-Bewertung.