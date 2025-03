Ein Bundesrichter in Los Angeles entschied zu Gunsten von Mariah Carey und wies eine Klage ab, in der behauptet wurde, sie habe Elemente ihres Hits 'All I Want for Christmas Is You' aus einem gleichnamigen Lied von 1989 kopiert. Die Songwriter Andy Stone (Vince Vance) und Troy Powers reichten 2023 eine Klage in Höhe von 20 Millionen Dollar gegen Carey, Co-Autor Walter Afanasieff und Sony Music ein und behaupteten Ähnlichkeiten in Melodie, Text und Thema. Die US-Bezirksrichterin Monica Almadani entschied jedoch, dass die Musikexperten keine wesentliche Ähnlichkeit nachweisen konnten, und sprach Carey ein Urteil im Schnellverfahren ohne Gerichtsverhandlung zu. In der Klage wurde behauptet, dass der Song von Vance und Powers, der in den 1990er Jahren in den Charts war und in die Billboard Hot Country Chart aufgenommen wurde, Carey und Afanasieff zugänglich war, bevor sie ihre Version schrieben. Die Kläger argumentierten, dass der Titel, die Akkordfolge und die Textstruktur ihres Liedes einzigartig und im Wesentlichen kopiert seien. Das Gericht wies die Aussagen der musikwissenschaftlichen Experten der Kläger zurück und ließ die Argumente der Verteidigung unangefochten. Der Anwalt von Stone und Powers, Gerald Fox, bezeichnete das Urteil als enttäuschend und deutete an, dass möglicherweise Berufung eingelegt werden wird. „Unser Mandant beauftragte zwei der erfahrensten Experten, die an zwei der renommiertesten Universitäten der Vereinigten Staaten Musik lehren, und reichte die Klage erst ein, als beide in einem Blindverfahren zu dem Schluss kamen, dass eine Urheberrechtsverletzung vorlag... Leider scheint es, dass die Bezirksgerichte die meisten Urheberrechtsfälle der Kläger routinemäßig abweisen“, so Fox. Dies war die zweite Klage von Vance wegen des Liedes. Zuvor hatte er 2022 eine ähnliche Klage eingereicht und fallen gelassen, wobei er die „einzigartige sprachliche Struktur“ als Grundlage für die Verletzung anführte. Der Richter stimmte dem Argument der Verteidigung zu, dass Careys Hit aus dem Jahr 1994 gängige Weihnachtsliederelemente verwendet, die vor dem Werk der Kläger entstanden sind.