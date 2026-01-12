Mark Ruffalo nutzte den roten Teppich der Golden Globes, um scharfe Kritik an Donald Trump zu üben und bezeichnete ihn als „den schlimmsten Menschen der Welt“. Gleichzeitig erklärte er die Bedeutung seiner „Be Good“-Anstecknadel. Der Schauspieler erklärte, die Anstecknadel ehre Renee Nicole Good, die letzte Woche von einem ICE-Agenten erschossen wurde. Gegenüber Reportern sagte er: „Diese Anstecknadel ist für Renee Nicole Good, die ermordet wurde“. Ruffalo zeigte sich empört über das Klima in den USA und behauptete, das Land habe Führungskräfte, die über Ereignisse lügen und so tun, als gelte das Gesetz nicht. Direkt an Trump gewandt, sagte er: „Ihm ist nur seine eigene Moral wichtig.“ Er fügte hinzu, dass die Wahl eines verurteilten Verbrechers und „Pädophilen“ als Staatsoberhaupt alle in Gefahr bringe. Die Anstecknadel sei für „die Menschen in den Vereinigten Staaten gedacht, die heute terrorisiert und verängstigt sind“, ihn selbst eingeschlossen. „Ich liebe dieses Land“, sagte Ruffalo, „und was ich hier sehe, ist nicht Amerika.“ Obwohl er stolz auf seine Golden-Globe-Nominierung sei, sagte Ruffalo, dass es in diesem Moment darum gehe, sich zu äußern, anstatt zu schweigen.