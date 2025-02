Laut der neuen Peacock-Dokumentation „Matthew Perry: Eine Hollywood-Tragödie“ hat der Schauspieler in seinen letzten drei Tagen 27 Ketamin-Spritzen erhalten. Der Dokumentarfilm beleuchtet die letzten Monate im Leben des „Friends“-Stars, bevor er im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an einer tödlichen Überdosis Ketamin starb. US-Staatsanwalt Martin Estrada, der den Fall leitete, behauptet, dass Perry die Dosen von Personen verabreicht wurden, die es „viel besser hätten wissen müssen“. Fünf Personen, darunter zwei Ärzte, Perrys Lebensgefährtin und eine mutmaßliche Drogenhändlerin, die als „Ketaminkönigin“ bekannt ist, wurden im Zusammenhang mit Perrys Tod angeklagt. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Perrys Assistent Kenneth Iwamasa und sein Mitarbeiter Erik Fleming über die Ärzte Salvador Plasencia und Mark Chavez große Mengen an Ketamin bezogen haben. Laut Estrada sah Dr. Plasencia in Perry „eine Gelegenheit, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen“. Die Staatsanwaltschaft behauptet, der Dealer Jasveen Sangha habe die letzten Dosen geliefert, die schließlich zu Perrys Tod führten. Iwamasa soll die letzten drei Spritzen an dem Tag verabreicht haben, als Perry nicht mehr ansprechbar in seinem Whirlpool aufgefunden wurde. Nach Perrys Tod soll Sangha Fleming angewiesen haben, „alle unsere Nachrichten zu löschen“. Während Sangha und Plasencia auf nicht schuldig plädiert haben und auf ihren Prozess warten, haben sich Iwamasa, Fleming und Chavez schuldig bekannt und warten auf ihr Urteil. Estrada betonte, wie wichtig es ist, dass nicht die Opfer, sondern diejenigen, die sie mit Drogen versorgt haben, zur Verantwortung gezogen werden. „Das tun wir nicht mehr. Wir geben den Drogenhändlern, den Drogenverkäufern, die Schuld, weil sie diese Suchtprobleme ausnutzen, um Tod oder schwere Verletzungen zu verursachen, und deshalb bringen wir diese Fälle vor Gericht“, erklärte US-Staatsanwalt Martin Estrada. „Matthew Perry: Eine Hollywood-Tragödie“ kann jetzt auf Peacock gestreamt werden.