Ein Instagram-Post der US-amerikanischen First Lady Melania Trump hat online für Aufsehen gesorgt, nachdem Fans bemerkten, dass darin ein Song des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny zu hören ist. Der Post wurde sowohl auf ihrem offiziellen FLOTUS-Account als auch auf ihrem persönlichen Instagram-Profil geteilt und zeigt das schwarz-weiße Kleid, das sie beim Amtseinführungsball im Januar 2025 trug. Das Kleid wurde der First-Ladies-Sammlung des Smithsonian National Museum of American History in Washington, D.C., gespendet. Das Video ist mit „DtMF“ unterlegt, einem Song aus Bad Bunnys Grammy-prämiertem Album „Debí Tirar Más Fotos“. Präsident Trump hatte zuvor Bad Bunnys Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls kritisiert und ihn in einem Post auf Truth Social als „Schlag ins Gesicht unseres Landes“ bezeichnet. Bad Bunny war der erste männliche Latino-Solokünstler, der die Halbzeitshow des Super Bowls als Headliner anführte und ein komplett spanischsprachiges Set performte. Die Meinungen in den sozialen Medien über die Musikauswahl der First Lady gingen auseinander. Einige fragten sich, ob sie damit ihren Mann kritisieren wolle. „Ich glaube, dein Mann mag seine Lieder nicht“, schrieb ein Nutzer, und ein anderer fügte hinzu: „Die Frechheit, dieses Lied zu verwenden!“