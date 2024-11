Der Kinostart von 'Michael', dem Michael Jackson-Biopic, wurde auf den 18. April 2025 verschoben. Unter der Regie von Antoine Fuqua und mit Jaafar Jackson in der Hauptrolle bietet der Film einen umfassenden Einblick in das Leben des Sängers, einschließlich seiner persönlichen Kämpfe und beruflichen Erfolge. Das Biopic wurde von John Logan geschrieben und von Graham King produziert, der vor allem für „Bohemian Rhapsody“ bekannt ist, sowie von John Branca und John McClain. Fuquas Darstellung zielt darauf ab, die „menschliche“ Seite von Michael Jackson einzufangen und einen ehrlichen Blick auf sein Leben zu werfen. Zur Besetzung gehören Hollywood-Stars wie Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller und Colman Domingo. Auf der CinemaCon gab es eine erste Vorschau auf das Biopic, bei der Produzent King verriet, dass der Film 30 Songs enthalten und umfangreich genug sein wird, um Jacksons gesamte Geschichte zu erzählen. Lionsgate wird den Film in den USA vertreiben, während Universal die internationale Veröffentlichung übernimmt. Als Solokünstler hatte Jackson 13 Nummer-eins-Singles, 30 seiner Songs erreichten die Top 10. Der Pop-Superstar ist außerdem der einzige Künstler, der in fünf Jahrzehnten, von den 1970er bis zu den 2010er Jahren, Songs in den Top 10 hatte. Jackson starb 2009 im Alter von 50 Jahren in Los Angeles an einem Herzstillstand.