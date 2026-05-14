Sarah Engels wird Deutschland beim Eurovision Song Contest zwar würdig vertreten, doch laut Sänger Michael Schulte reicht es seiner Einschätzung nach nicht für den ganz großen Triumph. In einem Interview erklärte der Musiker, dass der ESC heutzutage weniger von klassischen Balladen geprägt sei und auffällige, außergewöhnliche Performances oft bessere Chancen hätten. Sarah Engels bringe zwar starke stimmliche Qualitäten mit, bewege sich musikalisch aber eher im traditionellen Pop-Bereich. Schulte, der selbst 2018 beim Eurovision Song Contest den vierten Platz erreichte, betonte gleichzeitig, dass Prognosen beim Wettbewerb schwierig seien. Häufig entscheide nicht nur der Song, sondern auch die gesamte Inszenierung über Erfolg oder Misserfolg. Gerade Beiträge mit hohem Wiedererkennungswert oder ungewöhnlichem Konzept würden beim internationalen Publikum besonders im Gedächtnis bleiben. Trotz seiner skeptischen Einschätzung äußerte sich der Sänger respektvoll über Engels und lobte ihre Professionalität. Die Diskussion um Deutschlands Chancen beim ESC begleitet den Wettbewerb seit Jahren, nachdem viele deutsche Beiträge zuletzt hinter den Erwartungen zurückblieben. Sarah Engels selbst zeigt sich laut Bericht dennoch optimistisch und konzentriert sich auf ihren Auftritt beim Wettbewerb.