Michelle Obama hat sich endlich zu den Gerüchten geäußert, dass sie und ihr Mann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, sich scheiden lassen könnten. Während eines Auftritts in Sophia Bushs „Work in Progress“-Podcast sprach die ehemalige First Lady über die Gerüchte, die durch ihre Abwesenheit von den jüngsten politischen Ereignissen ausgelöst wurden. Sie sprach darüber, wie ihre Entscheidung, sich von bestimmten Aufgaben zurückzuziehen, zu Scheidungsspekulationen führte, insbesondere nachdem sie die Amtseinführung von Präsident Trump und die Beerdigung von Jimmy Carter verpasst hatte. "Ich glaube, wir Frauen haben damit zu kämpfen, die Leute zu enttäuschen. Ich meine, so sehr, dass die Leute in diesem Jahr nicht einmal begreifen konnten, dass ich eine Entscheidung für mich selbst getroffen habe, dass sie annehmen mussten, dass mein Mann und ich uns scheiden lassen", erklärte Michelle. Die 61-Jährige teilte ihre Frustration darüber mit, dass ihre eigenen Entscheidungen als erwachsene Frau als etwas „Negatives“ wahrgenommen werden, wenn sie nicht in ein bestimmtes „Stereotyp“ passen. Obama hatte zuvor über das Ungleichgewicht in ihrer Ehe mit dem ehemaligen Präsidenten gesprochen und Revolt TV erzählt, dass es „10 Jahre“ gab, in denen sie Barack „nicht leiden konnte“. Sie erklärte, dass dieses Ungleichgewicht dadurch zustande kam, dass ihr Mann seine politische Karriere verfolgte, während sie für die Betreuung der Kinder verantwortlich war. Zu ihrem Wunsch, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sagte Obama gegenüber Bush, sie bemühe sich jetzt, ihre Zeit so zu verbringen, wie sie es möchte, und frage sich jeden Tag: „Wer möchte ich wirklich sein?“ Ihr Ehemann Barack sprach kürzlich bei einem Vortrag am Hamilton College darüber, wie sich seine Präsidentschaft auf ihre 32-jährige Ehe ausgewirkt hat. Der ehemalige Präsident erzählte den Anwesenden, dass er sich in einem „tiefen Defizit“ mit seiner Frau befand, einem „Loch“, aus dem er versucht hat, sich „herauszugraben", indem er „gelegentlich lustige Dinge“ tat.