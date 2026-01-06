Mickey Rourke hat bestätigt, dass er nichts mit der GoFundMe-Kampagne zu tun hat, die ins Leben gerufen wurde, um ihm nach der Klage seines Vermieters Ende Dezember zu helfen, in seiner Wohnung zu bleiben. Liya-Joelle Jones hatte die GoFundMe-Kampagne mit dem Titel „Helft Mickey Rourke, in seiner Wohnung zu bleiben“ gestartet und behauptet, damit dem Schauspieler bei der Begleichung seiner Mietschulden von fast 60.000 Dollar helfen zu können. Gegenüber dem „Hollywood Reporter“ erklärte Jones, die Kampagne sei in Rourkes Namen erstellt worden. Das Magazin bezeichnete sie als Freundin und Mitglied seines Management-Teams. In einem auf Instagram veröffentlichten Video sagte Rourke, er habe von der Spendenaktion nichts gewusst und sei „frustriert“ und „verwirrt“. „Das bin nicht ich, okay?“, sagte Rourke. „Wer auch immer das getan hat, ich weiß nicht, ob es jemand getan hat – und warum. Ich verstehe es nicht.“ Rourke riet Fans, die gespendet hatten, „sich ihr Geld wieder zu holen” und sagte, er werde mit seinem Anwalt sprechen, um „den Sachverhalt aufzuklären“. Der „Sin City“-Star erklärte, er habe sich zwar in der Vergangenheit schon einmal Geld von einem „guten Freund“ geliehen, würde aber „niemals Fremde oder Fans um einen Cent bitten“. Die GoFundMe-Kampagne hat bisher über 97.000 US-Dollar gesammelt und wurde laut eigenen Angaben mit Rourkes „voller Zustimmung“ ins Leben gerufen.