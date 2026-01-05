Der Schauspieler Mickey Rourke hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um möglicherweise einer Zwangsräumung seines Hauses in Los Angeles zu entgehen, nachdem er angeblich fast 60.000 US-Dollar an Mietrückständen angehäuft hatte. Laut The Hollywood Reporter (THR) wurde die Spendenaktion von Rourkes Freundin und Mitglied seines Management-Teams, Liya-Joelle Jones, organisiert, mit einem Zielbetrag von 100.000 US-Dollar. Jones sagte THR, dass Rourke „gerade eine sehr schwierige Zeit durchmacht, und es ist unglaublich berührend zu sehen, wie viele Menschen sich um ihn sorgen und ihm helfen wollen.“ Innerhalb von sechs Stunden nach dem Start der Kampagne wurden bereits über 1.500 US-Dollar gesammelt. Laut der GoFundMe-Seite hat Rourke seine „volle Zustimmung“ gegeben, Spenden zu sammeln, um „sofortige wohnungsbezogene Ausgaben“ zu decken und eine Räumung zu verhindern. Die Kampagne verweist auf anhaltende Schwierigkeiten, seit Rourke Hollywood verlassen hat und erklärte: „Ruhm schützt nicht vor Not und Talent garantiert keine Stabilität.“ Berichten zufolge erhielt Rourke kürzlich eine Mitteilung, in der er aufgefordert wurde, 59.100 US-Dollar an rückständiger Miete zu zahlen oder die Immobilie innerhalb von drei Tagen zu räumen. Das Haus mit drei Schlafzimmern wurde im März 2025 für 5.200 US-Dollar pro Monat vermietet und später auf 7.000 US-Dollar erhöht. Der Vermieter fordert außerdem die Erstattung der Anwaltskosten und die Kündigung des Mietvertrags.