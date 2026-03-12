Der Schauspieler Mickey Rourke wurde aus seiner Wohnung in Los Angeles zwangsgeräumt, nachdem er Mietrückstände in Höhe von rund 60.000 US-Dollar nicht beglichen hatte. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin „People“ vorliegen, entschied das Superior Court des Los Angeles County am 9. März in einem Räumungsverfahren zugunsten des Vermieters Eric T. Goldie. Das Urteil erging im Versäumnisverfahren, da der Oscar-nominierte Schauspieler weder auf die Klage reagierte noch vor Gericht erschien. Infolgedessen wurde der Mietvertrag für das Anwesen aus den 1920er-Jahren, das einst dem Schriftsteller Raymond Chandler gehörte, gekündigt. Rourkes Vermieter strebte die Rückgabe des Hauses an, nicht etwa eine finanzielle Entschädigung. Die Klage folgte auf eine Aufforderung vom Dezember, 59.100 US-Dollar zu zahlen oder das Haus zu räumen. Währenddessen sammelte eine GoFundMe-Kampagne fast 100.000 US-Dollar für den Schauspieler, obwohl Rourke jegliche Beteiligung daran bestritt. „Für mich wurde offenbar eine Art Stiftung oder Fonds eingerichtet, in den man spenden kann – aber das bin nicht ich. Wenn ich Geld bräuchte, würde ich nicht eine Wohltätigkeitsorganisation darum bitten. Ich weiß nicht, wer das getan hat oder warum“, sagte Rourke. Seine Managerin, Kimberly Hines, gab später zu, den Fonds eingerichtet zu haben. Rourke beharrte darauf, dass er „nicht im Traum wüsste, was eine GoFund-Stiftung ist“.