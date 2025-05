Miley Cyrus hat enthüllt, dass sie an einem Reinke-Ödem leidet, einer Erkrankung ihrer Stimmbänder, die ihrer Stimme einen rauen Klang verleiht, aber das Auftreten erschwert. „Es ist ein Teil meiner einzigartigen Anatomie“, sagte die 32-Jährige in der "Zane Lowe Show" von Apple Music und erklärte, dass sie einen "sehr großen Polypen" auf ihren Stimmbändern hat. Cyrus sagte, dass der Polyp ihrer Stimme den „Ton und die Textur“ verleiht, aber das Singen damit fühle sich an, als würde man „einen Marathon mit Gewichten am Fußgelenk laufen“. Die Sängerin gab zu, dass das Feiern, als sie jünger war, zwar nicht zu ihrer stimmlichen Gesundheit beigetragen hat, aber auch nicht die Ursache für die Erkrankung war. „Meine Stimme klang schon immer so“, fügte sie hinzu. Wenn sie müde ist, sagt ihre Mutter Tish, klingt sie, als würde sie „durch ein Radio sprechen“. Cyrus bezeichnete den Zustand als „Segen“, der ihre Stimme „super einzigartig“ mache. Sie weigert sich, den Polypen operativ entfernen zu lassen, da sie befürchtet, ihren unverwechselbaren Klang zu verlieren. Stattdessen schränkt sie ihre Auftritte ein und stellt fest, dass Tourneen „nachhaltig“ sein müssen, da sie nicht lippensynchron singt und Live-Shows „anstrengend“ sind. „Wenn ich eine bestimmte Anzahl von Auftritten nicht absolviere, macht es mathematisch keinen Sinn“, sagte sie und verwies auf die Tourkosten. Cyrus sprach auch über andere gesundheitliche Probleme, darunter eine Eierstockzyste, die während eines Silvesterauftritts geplatzt war, was sie als „ziemlich traumatisch“ bezeichnete.