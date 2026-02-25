Popstar-Ruhm allein genügt nicht immer. Für manche Sänger führt die Chart-Dominanz schließlich zum Filmdebüt – ein Beweis dafür, dass sie ihr Publikum nicht nur auf der Bühne begeistern können. Der ehemalige One-Direction-Schwarm Harry Styles gab sein Kinodebüt in Christopher Nolans „Dunkirk“. Das Weltkriegsepos war weit entfernt von Stadion-Pop, doch Styles behauptete sich wacker. Es folgten das romantische Drama „My Policeman“ und der aufwendig produzierte Psychothriller „Don’t Worry Darling“, womit er die Schauspielerei nicht als Nebensache betrachtete. Schon lange zuvor sah David Bowie die Performance als grenzenlose Kunstform. Seine beliebteste Rolle bleibt Jareth in „Labyrinth“, obwohl er sich mühelos auch düsteren Themen widmete, etwa in „The Hunger“ und „Twin Peaks: Fire Walk with Me“. Lady Gagas oscarnominierte Leistung in „A Star Is Born“ war nicht ihr erster Auftritt vor der Kamera. Sie hatte einst einen Gastauftritt als Teenagerin in „Die Sopranos“, bevor sie später für ihre Rolle in „American Horror Story: Hotel“ einen Golden Globe gewann. Und dann ist da noch Jon Bon Jovi, der es nicht bei einem kurzen Gastauftritt beließ. In den 90er-Jahren und den frühen 2000er-Jahren baute er sich mit Rollen in Filmen wie „Moonlight & Valentino“, „No Looking Back“ und dem U-Boot-Thriller „U-571“ kontinuierlich ein beachtliches Portfolio auf. Eine Zeit lang schien er sich voll und ganz der Schauspielerei zu widmen, bevor er sich schließlich aus Hollywood zurückzog, um sich wieder der Musik zu widmen – wie ein Rockstar, der einfach ein weiteres Betätigungsfeld abgehakt hat.